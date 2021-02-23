23 февраля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

SpaceX назвала имя второго туриста, который полетит в космос на Crew Dragon

Космическая компания SpaceX, готовящая первую коммерческую миссию, сообщила об участии в ней 29-летней американки Хейли Арсенокс, которая в детстве перенесла рак костей. Полет на корабле Crew Dragon профинансировал основатель Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Ранее он объявил сбор средств Детской исследовательской больнице Святого Иуды, пообещав случайно выбранному жертвователю место.

Третье кресло на борту займет женщина-врач из той же больницы, а четвертое получит владелец одной из компаний, которые пользуются услугами Shift4 Payments. Каждый член экипажа должен представлять четыре столпа миссии — лидерство, надежду, щедрость и процветание. Полет ожидается в конце года. 

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Экипаж космических туристов возглавит миллиардер».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя