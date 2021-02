SpaceX назвала имя второго туриста, который полетит в космос на Crew Dragon

Космическая компания SpaceX, готовящая первую коммерческую миссию, сообщила об участии в ней 29-летней американки Хейли Арсенокс, которая в детстве перенесла рак костей. Полет на корабле Crew Dragon профинансировал основатель Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Ранее он объявил сбор средств Детской исследовательской больнице Святого Иуды, пообещав случайно выбранному жертвователю место.

Meet commercial astronaut Hayley Arceneaux. She is an amazing person & I know she will be an inspiration to people all over the ??. Not just those w/ dreams of going to ??, but to all people who need hope when encountering life challenges . Hayley, welcome to @inspiration4x pic.twitter.com/t02LFuU7mm