Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Гарибашвили. В правительство вошли два новых министра: обороны — Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития — Ираклий Карселадзе. Остальные министры сохранили свои посты.

«89 — за, двое — против. Парламент выразил доверие правительству Грузии»,— подвел итоги голосования спикер парламента Арчил Талаквадзе (перевод по ТАСС).

Прежний премьер-министр Георгий Гахария объявил о своей отставке 18 февраля. Свое решение господин Гахария объяснил нежеланием применять силу против оппозиционеров, которые попытались помешать полиции арестовать председателя партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию.

Ираклий Гарибашвили до выдвижения на должность главы правительства возглавлял Министерство обороны Грузии. С 2013 по 2015 год он был премьер-министром. До этого занимал пост министра полиции и общественного порядка.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».