В правительстве Грузии под руководством Гарибашвили будет лишь два новых министра

Кандидат в премьер-министры и бывший министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге заявил, что в его правительстве будет два новых министра. Все остальные сохранят свои посты.

Господин Гарибашвили сообщил, что на посту главы оборонного ведомства его сменит бывший заместитель Джуаншер Бурчуладзе. «Он очень хороший менеджер с огромным опытом и будет отличным министром обороны»,— объяснил свой выбор Ираклий Гарибашвили. Продолжая презентацию будущего кабинета, кандидат в премьеры сообщил: из правительства уходит только министр инфраструктуры Майя Цкитишвили. Ее также сменит бывший заместитель — Ираклий Карселадзе.

Сама Майя Цкитишвили присутствовала на брифинге. Она поблагодарила коллег, в том числе бывшего премьера Георгия Гахарию, за «плодотворное сотрудничество» и не забыла упомянуть, что в течение 15 лет работала вместе с Ираклием Гарибашвили в фонде «Карту» миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

В том же фонде работал и Ираклий Карселадзе. Грузинские эксперты обращают внимание на то, что все другие министры также являются ставленниками миллиардера. И делают вывод: уход Бидзины Иванишвили из большой политики, о котором он заявил недавно,— это с большой вероятностью не более чем формальность. «Они (министры.— “Ъ”) в любом случае будут работать в тени Бидзины, будучи уверенными, что за ними следит его всевидящее око»,— сказал “Ъ” аналитик портала Nation.ge Давид Авалишвили.

В пятницу, 19 февраля, вечером бюро парламента внесло вопрос о вотуме доверия новому правительству в повестку. Согласно конституции, законодательный орган должен принять решение в течение двух недель, но, скорее всего, процесс завершится уже на следующей неделе.

О ситуации в Грузии — в публикации “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».

Георгий Двали, Тбилиси