Сборная России по биатлону заняла седьмое место в медальном зачете чемпионата мира

По итогам девяти дней чемпионата мира по биатлону сборная России завоевала одну бронзовую медаль и заняла седьмое место в медальном зачете. Бронзу российские биатлонисты завоевали в мужской эстафете.

Также по одной бронзе у сборных Белоруссии и Украины. Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии (7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых). Второе место заняла сборная Франции (2+2+3), третья — сборная Швеции (1+3+2).

О результатах россиян на чемпионате — в материале “Ъ” «Четверка на тройку».