Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ

Российские биатлонисты Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Это первая медаль российских спортсменов на чемпионате. Во время эстафеты российская команда отстала от сборной Норвегии на 50,9 с и потратила пять дополнительных патронов.

Сборную Норвегии представляли Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Команда показала результат 1 ч 12 мин 27,4 с (8 дополнительных патронов). Второе место заняла команда Швеции (+33,1 с, семь дополнительных патронов).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Российские биатлонисты на чемпионате в Словении выступают под символикой Союза биатлонистов России (RBU).