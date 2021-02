Норвежец Легрейд выиграл масс-старт чемпионата мира по биатлону

Норвежский спортсмен Стурла Легрейд победил на масс-старте чемпионата мира по биатлону. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

After the Individual, Sturla Holm Laegreid also claims Gold in the Mass Start - his fourth at his first-ever World Championships ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/u2SxWGthHx