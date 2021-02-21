КПРФ перенесла с февраля на март встречу с избирателями в Москве

Коммунистическая партия РФ перенесла запланированную на 23 февраля встречу избирателей с депутатами на март, сообщается на сайте партии.

«Это связано с режимом повышенной готовности из-за пандемии каронавируса, погодными условиями и административными ограничениями, которые обусловлены проведением на прилегающей к Кремлю территории массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества»,— пояснила пресс-служба КПРФ.

Ранее в Пензе за подготовку несанкционированной акции протеста задержали несколько представителей КПРФ. Акция планировалась в форме встречи с депутатом, для которой не требуется уведомление, говорила первый секретарь пензенского горкома партии Юлиана Котова. Встреча должна была пройти с Александром Смирновым. Суд признал его виновным в организации несанкционированного массового мероприятия.

Подробности — в материале “Ъ” «Пензенская полиция провела облаву на коммунистов».