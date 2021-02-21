Депутат пензенской гордумы отправлен под арест за организацию акции 23 февраля

Ленинский районный суд Пензы признал депутата пензенской городской думы, руководителя фракции КПРФ Александра Смирнова виновным в организации несанкционированного массового мероприятия.

Как сообщили в областном комитете партии, господину Смирнову назначено наказание в виде семи суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как писал “Ъ”, 23 февраля пензенское реготделение КПРФ планировало провести акцию протеста в формате встречи с депутатом городской думы, для которой не требуется подачи официального уведомления. Встреча должна была пройти с Александром Смирновым. В минувшую пятницу четверо активистов КПРФ были задержаны полицией. Также для дачи показаний был вызван первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев.

Подробности — в материале “Ъ” «Пензенская полиция провела облаву на коммунистов».

Сергей Петунин, Саратов