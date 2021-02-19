В Пензе за подготовку к акции 23 февраля задержали активистов КПРФ

В Пензе задержаны несколько представителей КПРФ. Как рассказала “Ъ” первый секретарь пензенского горкома партии Юлиана Котова, в течения дня в полицию были доставлены пять активистов. Госпожа Котова отметила, что всем вменяют призыв к несанкционированной акции протеста 23 февраля.

По словам госпожи Котовой, утром на улице возле дома четверо полицейских задержали первого секретаря Ленинского райкома компартии Руслана Бахтеева, его доставили в пензенский ОП-2 на улице Ленина. Затем был задержан депутат Пензенской городской думы, руководитель фракции КПРФ Александр Смирнов, он доставлен в ОП-1 на улице Некрасова.

Также, как пояснила Юлиана Котова, утром полицейские пришли домой к первому секретарю обкома КПРФ депутату Пензенского заксобрания Георгию Камневу и пытались доставить его в отделение. Однако господин Камнев согласился добровольно приехать в полицию без конвоя. Сейчас, по словам госпожи Котовой, он также находится в отделении. Позже был задержан координатор «Левого фронта» в ПФО Сергей Падалкин. Также, по информации обкома, был задержан активист партии Александр Ермаков, с ним нет связи.

Всем задержанным, по словам госпожи Котовой вменяют ст. 20.2 КоАП — призыв к несанкционированной акции протеста 23 февраля. «Акция планировалась в форме встречи с депутатом, для которой не требуется уведомление»,— отметила Юлина Котова. По ее словам, у всех задержанных изъяты телефоны, связи с ними нет.

В пресс-службе УМВД по Пензенской области не отвечают на звонки.

Сергей Петунин, Саратов