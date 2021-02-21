МИД Австрии предостерег ЕС от жестких санкций против РФ: «Не руби сук, на котором сидишь»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал Евросоюз воздержаться от жестких санкций против России из-за оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, ЕС нужно сохранить диалог с Москвой.

«Списки (санкционные.— “Ъ”) должны быть политически грамотными и юридически надежными. В противном случае мы срубим сук, на котором сидим»,— прокомментировал он изданию Welt am Sonntag запланированную на понедельник, 22 февраля, встречу министров иностранных дел ЕС.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что из-за лишения свободы Алексея Навального ЕС может ввести санкции при помощи механизма ограничений за нарушения прав человека, утвержденного в декабре 2020 года. В СМИ он получил название «европейский акт Магнитского». Предлагать изменения в санкционные списки могут члены ЕС или глава европейской дипломатии.

О возможных санкциях ЕС против России — в обзоре зарубежной прессы “Ъ FM”.