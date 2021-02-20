Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 70%

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в январе 2021 года сократились на 70%, сообщает агентство «Автостат».

За минувший месяц в России были проданы 20 люксовых машин: Mercedes-Benz Maybach S-Class (11 шт.), Bentley (5 шт.) и Rolls-Royce (4 шт.). Продажи новых люксовых автомобилей на российском рынке падают с октября 2020 года.

Напомним, в январе 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 4,2%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 95,2 тыс. автомобилей, что на 4,1 тыс. машин меньше, чем в январе 2020 года.