Самые сложные книги для британцев и домашние привычки немцев

Истребители машин

Сервис по продаже подержанных автомобилей Scrap Car Comparison исследовал голливудские фильмы, чтобы выяснить, кто из известных актеров на экране разбил больше всего машин. Звезда «Форсажа» Вин Дизель занял первое место — всего с его участием было повреждено 61 транспортное средство. Только в «Форсаже 5» он разбил 30 автомобилей. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

А в чем смысл?

Британцы в среднем ежемесячно обращаются к поисковой системе Google 49,8 тыс. раз с запросом о смысле романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22». В исследовании интернет-гипермаркета OnBuy, это произведение жители Великобритании назвали самым запутанным. О самых сложных для понимания книгах — в материале “Ъ”.

Мыло и тапочки в каждый дом

Семь из десяти жителей Германии (69%), придя домой, сразу моют руки, показал совместный опрос YouGov и Statista. При этом женщины делают это чаще, чем мужчины (74% против 63%). Более половины опрошенных переодеваются в удобную домашнюю одежду. Каждый пятый сразу занимается своим домашним питомцем. Эти ответы также были популярнее у женщин. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Любовная лодка разбилась о тайный кредит

Большинство американцев (81%), живущих с партнером или супругом, не испытывают дискомфорт, обсуждая семейные финансы. Именно столько респондентов в исследовании Американского института сертифицированных общественных бухгалтеров (AICPA) ответили, что им «очень» или «в некоторой степени» комфортно разговаривать о деньгах с партнером. Как финансовые проблемы влияют на отношения американских пар — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Марина Колоколова, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко