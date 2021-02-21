Самые запутанные книги для британцев

Британцы в среднем ежемесячно обращаются к поисковой системе Google 49,8 тыс. раз с запросом о смысле романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22». В исследовании интернет-гипермаркета OnBuy, это произведение жители Великобритании назвали самым запутанным.

Второй по сложности оказалась сатирическая повесть Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (27,8 тыс. поисковых запросов). Особенно читателей интересовал смысл концовки повести (17,3 тыс. запросов). Третье место занял аллегорический роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» (24,3 тыс. запросов). Топ-5 самых сложных для прочтения книг замыкает роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (18,3 тыс. запросов). При этом ежемесячно британцы ищут краткое содержание романа, а также пытаются узнать ее концовку (13 тыс. запросов).

Исследование также определило основные причины, по которым британцы не могут дочитать ту или иную книгу до конца. В топе оказались — неприязнь читателей к персонажам произведения (83%), нехватка терпения (78%) и сложность повествования, заставляющая отложить книгу «до лучших времен» (71%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».