Как финансовые проблемы влияют на отношения американских пар

Большинство американцев (81%), живущих с партнером или супругом, не испытывают дискомфорт, обсуждая семейные финансы. Именно столько респондентов в исследовании Американского института сертифицированных общественных бухгалтеров (AICPA) ответили, что им «очень» или «в некоторой степени» комфортно разговаривать о деньгах с партнером.

Онлайн-опрос, проведенный среди 1,2 тыс. совершеннолетних американцев, показал, что при всей открытости к обсуждению финансовых проблем три четверти респондентов (73%) все же чувствуют некоторую напряженность в отношениях из-за денег. Чуть больше четверти опрошенных заявили, что конфликты с партнером на эту тему происходят не реже одного раза в месяц.

Исследование показало, что 69% пар не сходились в некоторых финансовых вопросах в 2020 году. Разногласия возникали из-за личных потребностей и желаний, приоритетов в расходах, совершения покупок без предварительного обсуждения с партнером и выплаты кредитов.

40% американцев заявили, что «весьма вероятно» они могли бы разорвать отношения из-за нечестности. Например, обнаружив, что у партнера есть тайные кредиты или банковские счета.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».