Домашние привычки немцев

Семь из десяти жителей Германии (69%), придя домой, сразу моют руки, показал совместный опрос YouGov и Statista. При этом женщины делают это чаще, чем мужчины (74% против 63%). Более половины опрошенных переодеваются в удобную домашнюю одежду. Каждый пятый сразу занимается своим домашним питомцем. Эти ответы также были популярнее у женщин. Для 29% респондентов важнее сразу после прихода домой попить.

Также немцы сразу же просматривают почтовую корреспонденцию (16%), проверяют электронную почту (9%) или свои аккаунты в соцсетях (5%). 12% респондентов первым делом включают телевизор, а 8% слушают музыку. При этом мужчины делают это чаще, чем женщины.

Также респонденты любят после прихода домой проветрить помещение (14%), поесть и прилечь на диван (оба варианта — 9%). Наименее популярный ответ — разговоры по телефону. Лишь 1% немцев предпочитает заниматься этим, придя домой.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».