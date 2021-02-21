Кто из голливудских актеров разбил больше других транспортов на экране

Сервис по продаже подержанных автомобилей Scrap Car Comparison исследовал голливудские фильмы, чтобы выяснить, кто из известных актеров на экране разбил больше всего машин. Звезда «Форсажа» Вин Дизель занял первое место — всего с его участием было повреждено 61 транспортное средство. Только в «Форсаже 5» он разбил 30 автомобилей.
На втором месте находится Брюс Уиллис, разбивший 60 машин. Актер уничтожал в кино не только машины, но и снегоходы, вертолеты, истребители. Больше всего машин Уиллис разбил в пятом «Крепком Орешке» — 18 автомобилей.
Третью строчку занимает Арнольд Шварценеггер, разбивший 52 машины, 13 из которых он уничтожил в фильме «Терминатор 3». По пять авто он разбил в «Терминаторе» и «Терминаторе 2», а также в фильмах «Последний киногерой» и «6-й день».
В пятерку попали Мэтт Деймон, разбивший 35 машин (30 из них в фильмах про Джейсона Борна), и Киану Ривз, уничтоживший 30 автомобилей (17 — в кинофраншизе про Джона Уика). В рейтинг также вошли, но не попали в топ-10 Анджелина Джоли, Харрисон Форд и Шарлиз Терон.
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