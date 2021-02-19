Минпромторг уточнил правила субсидирования проектов РЗМ

Упрощение доступа к субсидиям новых проектов в сфере производства редкоземельных металлов (РЗМ) не распространяется на уже заключенные соглашения о предоставлении субсидий, заявили “Ъ” в Минпромторге. «Таким образом, российским организациям, которым уже предоставлена мера государственной поддержки, исключена возможность недобросовестного использования поправки в целях продления сроков реализации инвестиционных проектов»,— прокомментировали в министерстве.

Как сообщал “Ъ”, министерство предложило увеличить предельный срок выхода редкоземельных проектов на полную мощность с 2025 на 2030 год. Это даст компаниям, ведущим реализацию проектов, возможность воспользоваться субсидированием процентной ставки, которой сейчас они воспользоваться не могут, поскольку не могут уложиться в срок до 2025 года. Как следует из проекта постановления, поддержку смогут получить проекты освоения участков Томторского, Тырныаузского и Туганского месторождений.

Подробнее — в материале “Ъ” «Долгоземельные проекты».

Евгений Зайнуллин