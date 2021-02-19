Лавров: вопрос «Северного потока-2» закрыт для тех, кто уважает закон

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос «Северного потока-2» «закрыт для всех, кто уважает закон», поскольку юридическая служба Еврокомиссии давно подтвердила его правовой статус. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал создание условий для завершения строительства газопровода из России в Европу главным приоритетом. На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что проект завершен на 95%.

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток-2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека»,— сказал господин Лавров в интервью РБК.

«Главный приоритет — создать условия для завершения (строительства.— “Ъ”) этого трубопровода»,— сказал господин Маас в интервью новостному порталу «The Pioneer», выдержку из которого привел ТАСС.— Фактически мы сказали все по этому вопросу». Немецкий дипломат отметил, что реализация проекта — одна из наиболее сложных тем для Германии и США, говорится в сообщении.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США продолжают следить за строительством «Северного потока-2» и будут принимать решение о «применимости санкций» по мере завершения работ или сертификации трубопровода. США уже вводили санкции, которые тормозили завершение проекта.

Последние новости о проекте «Северный поток-2» — в материалах “Ъ”.