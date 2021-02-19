Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев (четвертое место в рейтинге ATP) обыграл грека Стефаноса Циципаса (5) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 7:5. Медведев впервые сыграет в финале турнира.

Теннисист Стефанос Циципас Фото: Jaimi Joy, Reuters

В финале Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб в матче 18 февраля обыграл россиянина Аслана Карацева, дебютанта турниров Большого шлема. Встреча Медведева и Джоковича пройдет 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет $61 млн.

Медведев считает, что без проблем выиграл два первых сета в полуфинальном матче. «Я контролировал игру, честно говоря, два сета выиграл легко, публика помогла ему прийти в себя в третьем сете. Я знал, что он не такой свежий, каким должен быть. Не так легко было просто продолжать играть в свою игру, но когда ты проигрываешь несколько геймов, от тебя уходит и уверенность. С каждой игрой соперники становятся сложнее»,— сказал он (цитата по ТАСС).

«Это будет моим рекордом, но не рекордом тенниса — потому что у нас еще есть Новак и Роджер, которые одерживали много побед. Для меня это отличное достижение. Если честно, перед Парижем я ужасно себя чувствовал, проигрывал упорные матчи, не чувствовал игру. Но за счет упорной работы смог изменить ситуацию. Надеюсь, продолжу двигаться дальше»,— заявил теннисист (цитата по Sports.ru).

На счету Медведева девять титулов АТР, лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Он занимает четвертое место в рейтинге АТР.

Как российский теннисист вышел в полуфинал — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев обновил первую тройку».