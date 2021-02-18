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Стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге выросла с начала года

На 8,7% за полтора месяца увеличилась средняя стоимость подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге. По всей стране этот показатель еще выше.

Такие данные сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на исследование «Авито Авто». В настоящий момент средняя цена на автомобиль с пробегом в Петербурге составляет 608826 рублей. Средняя цена подержанных машин по всей России достигла 420000 рублей – рост составил 9,1%.

Отмечается, что спрос на автомобили с пробегом вырос на 2%.

О динамике петербургского авторынка в 2020 году читайте в материале “Ъ-СПб” "Авторынок притормозил с оптимизмом"

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