Стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге выросла с начала года

На 8,7% за полтора месяца увеличилась средняя стоимость подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге. По всей стране этот показатель еще выше.

Такие данные сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на исследование «Авито Авто». В настоящий момент средняя цена на автомобиль с пробегом в Петербурге составляет 608826 рублей. Средняя цена подержанных машин по всей России достигла 420000 рублей – рост составил 9,1%.

Отмечается, что спрос на автомобили с пробегом вырос на 2%.

О динамике петербургского авторынка в 2020 году читайте в материале “Ъ-СПб” "Авторынок притормозил с оптимизмом"