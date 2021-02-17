Госдума утвердила пятерых членов нового состава ЦИКа

Депутаты на заседании утвердили кандидатуры пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Это Константин Мазуревский («Единая Россия»), Евгений Колюшин (КПРФ, действующий член ЦИКа), Александр Курдюмов (ЛДПР), Николай Левичев («Справедливая Россия, член ЦИКа с 2016 года) и Антон Лопатин (от «Единой России», действующий член ЦИКа).

«Все те, кто сегодня избран, люди известные, уважаемые, специалисты в области избирательного права. Давайте им пожелаем одно — руководствоваться законом и только законом нашей страны»,— сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании (цитата по ТАСС).

Ранее кандидатуры пятерых членов нового состава ЦИК утвердил Совет федерации — его действующих членов Николая Булаева, Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко, главу орловского облизбиркома Людмилу Маркину, а также экс-председателя Мособлизбиркома и главу Красногорска Эльмиру Хаймурзину.

Напомним, полномочия действующего состава ЦИКа истекают в марте 2021 года. Комиссия формируется из 15 членов, которых на паритетной основе назначает Госдума (по предложениям фракций), СФ (по предложениям регионов) и президент (указом).