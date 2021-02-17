Совет федерации утвердил пять членов нового состава Центризбиркома

Совет федерации (СФ) утвердил в новом составе Центральной избирательной комиссии его действующих членов Николая Булаева, Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко, главу орловского облизбиркома Людмилу Маркину, а также экс-председателя Мособлизбиркома, главу Красногорска Эльмиру Хаймурзину. Кандидатуры утверждены практически единогласно: против назначения господ Булаева, Шевченко, Маркиной и Хаймурзиной проголосовало по одному сенатору.

Перед голосованием представитель Ивановской области Виктор Смирнов поинтересовался у Эльмиры Хаймурзиной, как она относится к голосованию по почте. Экс-председатель Мособлизбиркома назвала этот вопрос «очень спорным» и заявила, что необходимую возможность для волеизъявления сейчас «блестяще» выполняет система «Мобильный избиратель». Больше вопросов к кандидатам не возникло.

После голосования Николай Булаев поблагодарил Совфед за оказанное доверие и обратил внимание, что 40% новых членов ЦИКа по квоте СФ — женщины: «Всегда в основном работал с женщинами, они исполнительны, трудолюбивы и никогда не предают». В ответ спикер Валентина Матвиенко заявила, что «хоть здесь прорыв есть»: «Где надо пахать, работать, там процент женщин выше. А где руководить — наоборот».

Напомним, полномочия действующего состава ЦИКа истекают в марте. Комиссия формируется из 15 членов, которых на паритетной основе назначает Госдума (по предложениям фракций), СФ (по предложениям регионов) и президент (указом). Предложения по кандидатурам в Совфед поступили из 84 субъектов (от 83 глав и 64 законодательных собраний). Все они предлагали одного из пяти кандидатов, самую большую поддержку получил Николай Булаев.

Андрей Прах