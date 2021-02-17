Медведев в полуфинале Australian Open сыграет с Циципасом

Соперником россиянина Даниила Медведева по полуфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) стал грек Стефанос Циципас. Он обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале со счетом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. Соревнования проходят в Мельбурне.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Циципас — шестое. Игра между теннисистами состоится в пятницу, 19 февраля.

В другом полуфинале Australian Open сыграют россиянин Аслан Карацев (113-е место в рейтинге) и первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

О выходе Медведева в полуфинал — в материале “Ъ” «Даниил Медведев обновил первую тройку».