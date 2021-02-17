Омбудсмен Москвы не нашла подтверждения избиению журналиста на акции протеста

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального направила 15 запросов в столичные управления МВД России и Росгвардии, и в прокуратуру города, но ни одно из обращений о телесных повреждениях по итогам проверки не подтвердилось. По ее данным, на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни в Москве задержали около 5 тыс. человек.

Госпожа Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы сообщила, что ее запросы касались в том числе и сообщений о нарушении прав задержанных в УВД по Донскому району и причинении телесных повреждений оператору YouTube-канала Real Viewer Федору Худокормову на акции 2 февраля. Тогда его ударил дубинкой по голове сотрудник ОМОНа, журналист при этом был в светоотражательном жилете, которые требует носить МВД.

ОМОНовец просто ударил журналиста – и ушел! Просто ушел!...



Пострадавший – Федор Худокормов



Видео: телеграм-канал @novaya_gazeta pic.twitter.com/CI0443uzld — Важные истории (@istories_media) February 2, 2021

«По сведению главного управления МВД по городу Москве была организована специальная комиссия по проверке данных, которые поступили в СМИ. Итоги проверки говорят о том, что эти данные не подтвердились»,— сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Сторонники Алексея Навального после его задержания провели уже три протестных акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Они требовали освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Подробнее об акции 2 февраля — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».