Иран зарегистрировал вакцины AstraZeneca и Bharat Biotech

Власти Ирана одобрили использование на территории страны англо-шведскую вакцину от коронавируса COVID-19 AstraZeneca и индийскую Bharat Biotech. Ранее Иран зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V».

«Вакцины AstraZeneca и Bharat Biotech получили разрешение для экстренного использования»,— сказал журналистам глава департамента лекарственных препаратов при Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Хейдар Мохаммади (перевод по ТАСС).

Господин Мохаммади также пояснил, что AstraZeneca является международной компанией и для импорта вакцин от этого производителя ее продукция будет закупаться в Южной Корее или России. Ранее Власти Ирана запретили импорт британских и американских вакцин.

Вакцинация от коронавируса началась в Иране 9 февраля 2021 года. Сейчас используется только российский препарат, а приоритетное право на прививку имеют медики. Также Тегеран и Москва договорились о совместном производстве российской вакцины на территории Ирана. К концу весны Иран планирует выпустить собственную вакцину.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».