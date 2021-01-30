Россия и Иран договорились о поставках и производстве вакцины от коронавируса

Россия и Иран заключили договор о сотрудничестве по вакцине «Спутник V», сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Документ предполагает поставки российского препарата и его производство в Иране.

«Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля. Вторая партия отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля»,— сказал господин Джалали IRNA. По его словам, Россия будет поставлять вакцину каждые две недели.

Посол сообщил, что в ближайшие десять дней в Москву приедет делегация Минздрава Ирана. Она проведет переговоры по совместному производству вакцины.

Иран 26 января одобрил российскую вакцину от коронавируса. При этом Тегеран запретил импорт американских и британских вакцин. Российский препарат также одобрен в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Сербии и других странах.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».