В Иране вакцинация «Спутником V» стартует 9 февраля

В Иране во вторник, 9 февраля, начнут прививать людей от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщил глава Минздрава страны Сейед Намаки. В первую очередь вакцину получат врачи и медсестры из отделений интенсивной терапии.

Министр назвал российскую вакцину «одной из наименее вредных и менее опасных», передает IRNA. На втором этапе вакцину получат остальные медработники, люди из домов престарелых и лица старше 65 лет.

Первая партия «Спутника V» пришла в Иран 4 февраля. Сообщалось, что на первом этапе страна получит 5 млн доз.

«Спутник V» одобрен в 19 странах. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который распространяет вакцину, ожидает, что к концу следующей недели препарат зарегистрируют в 25 государствах. В России «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года. Вакцинация началась в декабре.

Об одобрении российской вакцины в ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».