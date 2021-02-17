Путин предложил подумать о введении сертификатов на продукты для малоимущих

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы сообщил, что считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. При этом он отметил, что сейчас этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии.

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно. На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно»,— сказал господин Путин.

Ранее в феврале Счетная палата сообщила, что рассматривает возможность введения продовольственных сертификатов в качестве меры социальной помощи малоимущим россиянам. До этого стало известно об инициативе Минпромторга ежемесячно перечислять нуждающимся деньги на продукты. При этом пресс-служба правительства сообщила, что внедрение продуктовых карточек не обсуждается.