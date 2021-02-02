Минпромторг предложил перечислять бедным деньги на продукты

Минпромторг направил в правительство доклад о мерах поддержки нуждающихся. Среди них — ежемесячные перечисления денег на продукты, передают «Известия». Пресс-служба ведомства подтвердила, что направила документ, но отметила, что реализация этих мер пока не обсуждалась в правительстве.

Документ на 39 листах отправил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Как пишет газета, предполагается, что деньги смогут получить нуждающиеся. В их числе беременные, кормящие дети всех возрастов и люди из учреждений соцсферы. Источник «Известий» сообщил, что на одном из совещаний по мониторингу цен обсуждалось раздача потребительских сертификатов. Пресс-служба правительства сообщила, что внедрение продуктовых карточек не обсуждается. Она не стала уточнять позицию по предложению Минпромторга о перечислении денег.

В конце 2020 года президент Владимир Путин потребовал сдержать рост цен на продукты. Правительство разработало механизм по сдерживанию цен, а Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на ряд товаров, в частности, на сахар и масло.

Об отказе бедных от многих товаров — в материале “Ъ” «На дне корзины».