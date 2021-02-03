Счетная палата изучает идею продовольственных сертификатов для малоимущих

Счетная палата рассматривает возможность ввести продовольственные сертификаты в качестве меры социальной помощи малоимущим россиянам, сказала директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина. Она отметила, что сертификат позволил бы семьям самостоятельно решать, какие именно продукты выбирать по сертификату.

«Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие»,— сказала госпожа Самарина во время круглого стола об обеспечении доступности продовольствия (цитата по ТАСС). По ее словам, «семьи разные, люди разные, по стране традиции, в том числе и продовольственного потребления, разные». Напомним, что накануне «Известия» сообщили об инициативе Минпромторга ежемесячно перечислять нуждающимся деньги на продукты.

Проблема бедности может обостриться в 2021 году, так как меры поддержки, введенные годом ранее из-за пандемии коронавируса, прекратят свое действие, предупредила госпожа Самарина. При этом она отметила, что комплекс мер «не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности», так как за девять месяцев 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.

Одно из условий, в рамках которых Счетная палата считает целесообразным использование продовольственных сертификатов,— это перевод «к новому расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда», сообщила госпожа Самарина. Напомним, в ноябре Госдума одобрила в первом чтении инициативу Минтруда по переходе к расчету этих показателей относительно медианного дохода по стране, а не от потребительской корзины. Ранее Минтруд предупреждал, что если новые методики будут приняты, то министерство откажется от расчета потребительской корзины.

О планах изменить методику ко второму чтению — в материале “Ъ” «МРОТ без права сокращения».