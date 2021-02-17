Гонконгская биржа в четыре раза обошла Лондонскую по объему торгов акциями

По подсчетам FT, с начала года средний ежедневный оборот акций на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) составил около $25 млрд, что в четыре раза больше этого показателя у Лондонской фондовой биржи (LSE) за тот же период времени. В качестве причин называется то, что объем торгов в Гонконге в начале года заметно вырос благодаря продолжающемуся восстановлению деловой активности в Азии. В то же время из-за «Брексита» на LSE сократился оборот бумаг, частично переместившись на биржи континентальной Европы. Так, например, по итогам января Амстердамская биржа впервые в современной истории обошла Лондонскую по объему торгов акциями. После подписания договора о выходе Великобритании из ЕС Еврокомиссия ввела ограничения на торги в Лондоне акциями для компаний, зарегистрированных в ЕС, поскольку к настоящему времени между ЕС и Великобританией еще не подписан договор об отдельном признании регуляторного статуса британских бирж.

В то же время активность инвесторов на Гонконгской бирже и новые крупные размещения на ней привели к тому, что по сравнению с началом прошлого года средний ежедневный оборот на HKEX вырос в 2,5 раза (с $10 млрд до $25 млрд), приблизившись к показателям крупнейшей в мире бирже, Нью-Йоркской фондовой, где средний ежедневный оборот акций в феврале составил $44 млрд.

Евгений Хвостик