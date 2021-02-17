В Хабаровске мигрант получил 10 лет за подготовку теракта на акции в защиту Фургала

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд признал виновным в подготовке теракта гражданина одной из республик Средней Азии Разикова С. Ф. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Хабаровском краю, он был задержан 17 июля 2020 года при перевозке средств поражения, подготовленных для совершения теракта на акции в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Согласно решению суда, фигурант проведет в заключении десять лет, из которых три в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

По версии следствия, Разиков является членом запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», подчинялся одному из главарей. Он принимал участие в финансировании организации, склонял других к совершению террористических действий. «В Telegram Разиков С. Ф. обучился и изготовил так называемые коктейли Молотова, которые намеревался применить во время проведения сторонниками экс-губернатора Фургала С. И. массовой несанкционированной акции в Хабаровске»,— сообщает ФСБ.

Обвинение включало приготовление к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Акции в поддержку господина Фургала продолжались с 11 июля, самые массовые проходили по субботам. Об их прекращении власти региона объявили в середине декабря. Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Бывший губернатор не признает вину, он находится в московском СИЗО «Лефортово».

Эрнест Филипповский, Хабаровск