Власти Хабаровска сообщили о прекращении акций в поддержку Фургала

Власти Хабаровска сообщили, что несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала прекратились. Последняя в 2020 году акция состоялась в субботу, 26 декабря. Администрация Хабаровска сообщала примерно о 30 участниках, местные СМИ — о более 100.

«Несанкционированные массовые акции у здания правительства Хабаровского края прекратились. Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции»,— сообщается на сайте администрации города. По данным властей, те, кто присутствуют на площади у администрации края, «прогуливаются в новогоднем городке».

Местное издание Dvhab.ru пишет, что днем на площади Ленина собрались несколько десятков человек, в основном это люди пенсионного возраста и блогеры. По их словам, это первая субботняя акция, которая прошла без шествия.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Бывший губернатор не признает вину, он находится в московском СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин заявил, что не считает преследование Сергея Фургала политическим. Акции в поддержку господина Фургала продолжались с 11 июля, самые массовые проходили по субботам.