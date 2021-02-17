Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3, 6:2. Медведев впервые сыграет в полуфинале чемпионата Австралии.

Андрей Рублев Фото: Jaimi Joy, Reuters

В полуфинале 19 февраля Медведев встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и испанцем Рафаэлем Надалем. Даниил Медведев занимает четвертое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Циципас — шестое, Надаль — второе.

На счету Медведева девять титулов АТР, лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP.

Ранее в полуфинал вышел россиянин Аслан Карацев, он выступает в основной сетке турнира серии Большого шлема впервые. 18 февраля Карацев проведет матч с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Australian Open завершится 21 февраля.