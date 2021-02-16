Подполковник покончил с собой в воинской части в Подмосковье

В воинской части в подмосковных Мытищах найден мертвым подполковник, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники. По их сведениям, военный покончил с собой. Минобороны РФ пока не комментировало информацию.

«Тело мужчины было найдено в субботу в воинской части в подмосковных Мытищах. В настоящее время по данному факту проводится проверка»,— сказал источник. Имя военного, подробности смерти и номер воинской части он не уточнил. Прощальной записки при подполковнике не обнаружили.

Напомним, в середине января стало известно о самоубийстве в другой воинской части Подмосковья. По информации ТАСС, покончил с собой командир воинской части «Мещерино-1» (№30258) в Ступинском районе. Что стало причиной самоубийства, неизвестно. Минобороны РФ не комментировало информацию.