Швыдкой призвал установить на Лубянке памятник компромиссной фигуре

Установку памятника на Лубянской площади в Москве нужно обсуждать с гражданами, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, это должна быть фигура, которая устраивает всех.

«Какой монумент будет поставлен на этом месте — это предмет обсуждения с горожанами, я в этом глубоко убежден. Но самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит»,— сказал господин Швыдкой на заседании профильной комиссии Общественной палаты Москвы (цитата по ТАСС).

По его словам, это должна быть фигура, которая устраивает и государство, и общество, «будет понятна и объединяюща для всего общества». При этом Михаил Швыдкой считает, что это не обязательно должен быть Феликс Дзержинский. «Но почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский?» — сказал он.

Ранее писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение к правительству и мэрии Москвы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Они заявили, что работа Евгения Вучетича «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы».

Глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил, что москвичам предложат выбрать, какой памятник должен стоять на Лубянской площади. Среди вариантов, помимо Феликса Дзержинского, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III и другие. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил вынести этот вопрос на референдум.

Это не первый раз, когда памятник Феликсу Дзержинскому предлагают вернуть на площадь. В 2017 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Он возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Коммунист заявлял, что ВЧК стала «основой для системы государственной безопасности ВЧК—ОГПУ—КГБ—ФСБ».

Подробнее — в материале “Ъ” «К столетию ВЧК Владимиру Путину предложили памятник».