Россия продлила до 16 марта приостановку полетов в Великобританию

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно из-за эпидемиологической обстановки, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Авиасообщение приостановлено с 22 декабря 2020 года из-за выявления в Великобритании нового штамма COVID-19.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года»,— сообщил оперштаб (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 16 февраля, Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» против британского штамма коронавируса.

В России за последние сутки впервые с середины октября выявили менее 14 тыс. заразившихся. Общее число зараженных COVID-19 превышает 4 млн, умерли более 80 тыс. человек. Число зараженных в Великобритания также превышает 4 млн, умерших — 117 тыс.

О распространении нового штамма в мире — в материале “Ъ” «Летучий британец».