СМИ: ЮАР намерена вернуть Индии партию вакцин от коронавируса

Правительство ЮАР обратилось к Институту сыворотки Индии, производящий вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского института, с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцин, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на чиновников.

Институт сыворотки Индии выпускает вакцину AstraZeneca под брендом Covishield. The Economic Times сообщает, что институт отгрузил партию вакцин для ЮАР в начале февраля.

ЮАР пересмотрела планы по вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca после того, как ученые сообщили о его невысокой эффективности в предотвращении COVID-19 средней тяжести при заражении местным штаммом коронавируса. Минздрав ЮАР свернул планы по использованию вакцины AstraZeneca и допустил продажу поставленной в страну партии.

Отметим, что ученые Университета Эдинбурга обнаружили вариацию коронавируса с той же мутацией E484K, что и в штаммах, обнаруженных в ЮАР и Бразилии. Новая вариация также схожа с «британским» штаммом коронавируса, обнаруженным в декабре 2020 года и отличающимся большей заразностью. Так называемый вариант B.1.525 был выявлен в 108 случаях в 11 странах мира.

Об эффективности вакцин против новых штаммов — в материале “Ъ FM” «ЮАР притормозила с AstraZeneca».