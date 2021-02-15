Бензин Аи-98 в Москве за неделю подорожал на 22 копейки

Бензин марки Аи-98 с 8 по 15 февраля подорожал на 22 коп., до 55,56 руб. за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Средневзвешенная цена на бензин марки Аи-92 выросла в столице на 12 коп., до 44,51 руб. за литр. Аи-95 подорожал на 11 коп., до 49,08 руб. Стоимость дизельного топлива выросла на 12 коп., до 48,72 руб.

На предыдущей неделе средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы росли на 9–12 коп. Цены на бензин в столице растут два месяца подряд темпами примерно на 5–10 коп. каждую неделю.

Ранее на фоне подорожания бензина Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго разработали меры, чтобы не допустить роста цен на бензин на автозаправках выше уровня инфляции. В их числе — увеличение производства, запасов и объемов продаж на бирже.

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