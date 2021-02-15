«Единая Россия» не согласовывала законопроект об отмене наказания за организацию «прогулок граждан»

Фракция «Единой России» (ЕР) в Госдуме не согласовывала законопроект депутата этой партии Андрея Барышева об отмене административного наказания за организацию «прогулок граждан», заявил первый зампред фракции Андрей Исаев.

«С фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была»,— сказал Андрей Исаев «Интерфаксу».

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества и автор ряда резонансных законопроектов о регулировании публичных мероприятий Дмитрий Вяткин выразил сомнение в возможности успеха инициативы. По его мнению, она направлена на создание информационного шума перед выборами в Думу. «Поэтому к подобного рода инициативам надо относиться соответствующе — перспектив на принятие у них никаких»,— добавил он.

Ранее депутат внес в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью исключить из КоАП ст. 20.2.2, которая регулирует наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах. Также он предлагал исключить ч. 5 и ч. 6 ст. 20.2 о наказании для участников митингов, шествий и пикетирований, нарушивших порядок проведения массовой акции.

Законопроект был внесен на фоне трех несанкционированных протестных акций, прошедших в городах России на фоне ареста политика Алексея Навального. Кроме того, 14 февраля состоялась акция «Любовь сильнее страха». МВД, СКР и Генпрокуратура предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях, но о жестких задержаниях и разгонах участников не сообщалось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что акция прошла «спокойно». Кремль высоко оценил эффективность органов охраны правопорядка и отметил, что «непосредственного нарушения закона» не было.

Подробности — в материале “Ъ” «Когда кончаются фонарики ночные».