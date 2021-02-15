Кремль не увидел причин для вмешательства полиции во время акции 14 февраля

Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась в России 14 февраля, прошла спокойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль высоко оценил эффективность органов охраны правопорядка и отметил, что «непосредственного нарушения закона» не было.

«Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка, это первое. А что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, вчера все было спокойно»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос журналистов, почему акция обошлась без жестких задержаний.

Представитель Кремля добавил, что закон накануне никто не нарушал. «Что касается всех этих акций, фонариков и так далее, то еще раз повторю — движению никто не мешал, особо не собирался, поэтому не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать. Но главное, не нарушали закон, поэтому все было спокойно. А почему было не три, а два человека — это не ко мне вопрос»,— добавил он, отвечая на вопрос, почему акция не получилась массовой.

14 февраля состоялась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального «Любовь сильнее страха». МВД, СКР и Генпрокуратура предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях, однако о жестких задержаниях и разгонах участников не сообщалось.

Подробности — в материале “Ъ” «Когда кончаются фонарики ночные».