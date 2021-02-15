Единоросс внес в Госдуму законопроект об отмене наказания за некоторые нарушения на митингах

Депутат Андрей Барышев («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект об отмене административного наказания за некоторые нарушения порядка проведения митингов и демонстраций, а также за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Речь идет об исключении некоторых пунктов из ст. 20.2, а также полного исключения 20.2.2 КоАП. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

По ст. 20.2.2. предусмотрено наказание участников и организаторов массового пребывания в общественных местах, если из-за этого был нарушен общественный порядок или санитарные нормы, объекты жизнеобеспечения или связи/ повреждены зеленые насаждения/созданы помехи движения или доступу людей к жилым помещениям или объектам инфраструктуры. Речь при этом не идет о публичном мероприятии. Максимальная санкция по статье для граждан — арест до 30 суток и штраф до 300 тыс. руб.

Из ст. 20.2 господин Барышев предлагает исключить п. 5 и 6. Эти пункты касаются нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание — штраф до 20 тыс. руб. и обязательные работы до 40 часов, если это причинило вред здоровью человека или имуществу — штраф до 300 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

«Проект предполагает исключение норм, вносящих противоречие в действующее законодательство Российской Федерации, что, в свою очередь, позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти»,— написал парламентарий в пояснительной записке.

Законопроект внесен на фоне трех несогласованных протестных акций, прошедших в городах России на фоне ареста политика Алексея Навального. Кроме того, 14 февраля состоялась акция «Любовь сильнее страха». МВД, СКР и Генпрокуратура предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Фонарики осветили российские дворы».