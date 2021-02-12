Торгпредство Эквадора в РФ: ситуация с поставками бананов стабилизируется в ближайшее время

В ближайшие недели и месяцы ситуация на рынке бананов в России выровняется, заявил «РИА Новости» директор Торгового представительства Эквадора в Москве Рикардо Фалья. Ранее “Ъ” со ссылкой на источники в отрасли сообщил о проблемах российских ритейлеров при закупке бананов из этой страны.

«Все российские компании, которые заключили контракт с Эквадором на поставку бананов, будут получать продукцию по оговоренным ценам. Эквадор будет продолжать поставлять бананы в Россию. Для нас важно сохранить этот рынок. Объем нашей продукции не уменьшится, но объем импорта будет сильно зависеть от цен. С нашей стороны производство продолжится»,— сказал господин Фалья.

По его словам, ситуация на рынке зависит от действий российской стороны. «Мы надеемся, что сможем экспортировать намного больше, чем в прошлом году. В первые месяцы года меньше предложений, но я бы сказал, что в ближайшие недели и месяцы ситуация выровняется»,— добавил Рикардо Фалья.

По информации “Ъ”, неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке бананов на российском рынке и росту оптовых цен почти на 40%. Крупнейшие торговые сети отрицают проблемы с закупкой бананов. «Руспродсоюз» допустил, что рост оптовых цен на бананы может сохраниться до апреля.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «В сетях забананили импорт».