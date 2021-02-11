«Руспродсоюз»: рост оптовых цен на бананы вряд ли отразится на крупной рознице

Повышенная цена на бананы в опте может сохраниться до апреля, но вряд ли отразится на их стоимости в крупных розничных сетях, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, в опте сегодня наблюдается небольшое повышение цены»,— сказал «РИА Новости» господин Востриков. По его словам, на прошлой неделе основные сделки продажи бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87–111 руб. за кг.

Он считает, что динамика с повышением цен может сохраняться до апреля, но она касается преимущественно малых форматов торговли, которые закупают товар через овощные базы. Цены в федеральных сетях зависят от той или иной страны-поставщика. У крупнейших розничных операторов прямые контракты, и они не закупают продукцию в опте, добавил господин Востриков. «В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен»,— сказал он.

Ранее крупные торговые сети «Ашан», «Магнит» и X5 Retail Group сообщили об отсутствии проблем с поставками бананов. Напомним, участники рынка сообщили “Ъ” о сложностях при закупке бананов из Эквадора. Неурожай в стране, высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке бананов и росту оптовых цен почти на 40%.

Подробнее о ситуации с бананами — в материале “Ъ” «В сетях забананили импорт».