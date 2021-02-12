Нарышкин: сотрудничающих с иностранными спецслужбами нельзя назвать оппозицией

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин согласился с мнением Министерства иностранных дел РФ о сотрудничестве оппозиции страны с западными разведками. Он также добавил, что те, кто идет на такое сотрудничество, не могут называться оппозицией.

«МИД России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин»,— сказал глава спецслужбы журналистам (цитата по ТАСС).

МИД РФ ранее неоднократно обвинял оппозиционера Алексея Навального и его сторонников в связях со спецслужбами западных государств, а сам Запад во вмешательстве во внутренние дела России. 5 февраля Россия выслала сотрудников генконсульств ФРГ и Польши, а также дипломата посольства Швеции. По версии МИД РФ, они участвовали в акции в поддержку господина Навального 23 января.

Где российские власти находят вмешательство Запада в дела страны — в материале “Ъ” «Все чуждое — детям».