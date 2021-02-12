ТАСС: двух граждан Узбекистана задержали в Сибири по делу о финансировании терроризма

Региональные управления ФСБ задержали в Томской и Новосибирской областях двух граждан Узбекистана по уголовному делу о финансировании террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Он назвал задержанных «молодыми людьми» и добавил, что ведутся поиски организатора финансирования на территории Сирии.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о финансировании террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", входящей в состав протурецкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ.— “Ъ”), в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков»,— сказал собеседник агентства.

Ранее в феврале СУ СКР по Дагестану сообщило о возбуждении дела против шестерых несовершеннолетних за организацию ячейки «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России). Троих из них арестовали. Также в феврале на Ставрополье задержали пятерых членов ИГ, сообщал «Интерфакс». Среди них были несовершеннолетние.