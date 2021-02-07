«Интерфакс»: на Ставрополье задержали несовершеннолетних членов ячейки ИГ

В Ставропольском крае задержаны пять членов ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), сообщил источник «Интерфакса». По предварительной информации, среди них есть несовершеннолетние.

«На прошлой неделе проводились оперативно-разыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принесших присягу международным террористам из ИГ»,— сказал источник агентства. Задержанных проверяют на причастность к «преступлениям террористической направленности», устанавливаются их возможные контакты с террористами.

Ранее в феврале в Дагестане против шестерых несовершеннолетних возбудили уголовное дело за создание ячейки ИГ. По версии СКР, они объединились, чтобы участвовать в незаконном вооруженном формировании в июне 2019 года.