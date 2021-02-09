Суд в Дагестане арестовал троих подозреваемых в терроризме подростков

Трое из шести предполагаемых членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ), созданной в Махачкале летом 2019 года, взяты под стражу по решению Советского районного суда дагестанской столицы. Суд постановил арестовать их на один месяц и 29 суток, до 3 апреля включительно. В пресс-службе суда “Ъ” сообщили, что самый старший из арестованных — 2002 года рождения, двое других — 2003-го.

Как сообщал “Ъ”, следственное управление СКР по Дагестану 3 февраля возбудило уголовное дело в отношении шестерых молодых людей, организовавших ячейку ИГ. Следствие не называло точный возраст задержанных. ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах республики сообщил, что троим другим задержанным не исполнилось и 16 лет.

По версии следствия, подозреваемые поддерживали идеи ИГ. В июне 2019 года они объединились в Махачкале, создав террористическое сообщество для участия в незаконном вооруженном формировании. Один из несовершеннолетних, которого выбрали лидером, подозревается по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им), остальные — по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Юлия Рыбина, Махачкала