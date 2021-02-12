«Инвестиционная экосистема. Региональный аспект»

Повестка:

Одной из приоритетных задач развития регионов России является создание особой экономической среды (экосистемы), которая располагает необходимыми условиями для привлечения инвестиций и успешной реализации инвестиционных проектов. Ведь инвестиции являются главным источником роста экономики. Между тем инвестиционный климат в различных регионах России сильно варьируется, об этом можно судить из ежегодных рейтингов инвестиционной привлекательности. Универсальных решений для привлечения инвесторов не существует, у каждого региона своя специфика и свои успешные кейсы.

По оценкам экспертов, для регионов, привлекающих инвесторов, 2021 год будет сложнее, чем прошлый. Снижение бизнес-активности вызвано адаптацией к новой экономической и технологической реальности — сегодня нет полной картины рисков и возможностей для инвестиций в субъектах РФ.

Цель online-марафона — показать инвестиционные приоритеты регионов, успешные примеры локализации производств в индустриальных парках, проекты, которые реализуются бизнесом в настоящее время; а также обсудить сотрудничество бизнеса и власти в реализации национальных и региональных задач по созданию региональной инвестиционной экосистемы.

Вопросы для обсуждения:

Текущее состояние инвестиционного климата в России. Потенциал регионов. Точки роста.

Ключевые факторы и инструменты формирования инвестиционной экосистемы.

Приоритетные направления инвестиций (в контексте конкретного региона). Какие сегменты и отрасли интересны инвестору сегодня?

Барьеры и риски для инвесторов и как их избежать?

Какие механизмы привлечения инвестиций наиболее эффективны?

Развитие инновационной экосистемы через создание особых экономических зон. Возможности индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров.

Формы государственной поддержки на рынке финансирования крупных инвестиционных проектов и как можно ими воспользоваться?

Роль институтов развития.

Привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства.

Успешные практики создания условий и реализации инвестиционных проектов.

По вопросам партнерства и участия:

Наталья Чиянова,

Director PR & Events

+7 950 645 65 87

(343) 287-37-05

events@kommersant-ural.ru

Марина Костарева,

руководитель проектов PR & Events

+7 902 445 40 44

(343) 287-37-05

m.kostareva@kommersant-ural.ru