Второй круг Australian Open

Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 7)—Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). Даниил Медведев (Россия, 4)—Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:2, 7:5, 6:1. Стефанос Циципас (Греция, 5)—Танаси Коккинакис (Австралия) 6:7 (5/7), 6:4, 6:1, 6:7 (5/7), 6:4. Карен Хачанов (Россия, 19)—Ричардас Беранкис (Литва) 6:2, 6:4, 6:4. Маттео Берреттини (Италия, 9)—Томаш Махач (Чехия) 6:3, 6:2, 4:6, 6:3. Фабио Фоньини (Италия, 16)—Сальваторе Карузо (Италия) 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6 (14:12). Кэмерон Норри (Великобритания)—Роман Сафиуллин (Россия) 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3). Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Майкл Ммо (США) 6:1, 6:4, 6:2.
Женщины. Эшли Барти (Австралия, 1)—Дарья Гаврилова (Австралия) 6:1, 7:6 (9:7). Екатерина Александрова (Россия, 29)—Барбора Крейчикова (Чехия) 6:3, 7:6 (7/4). Белинда Бенчич (Швейцария, 11)—Светлана Кузнецова (Россия) 7:5, 2:6, 6:4. Каролина Плишкова (Чехия, 6)—Даниэль Коллинз (США) 7:5, 6:2. Кайя Канепи (Эстония)—София Кенин (США, 4) 6:3, 6:2. Элина Свитолина (Украина, 5)—Кори Гауфф (США) 6:4, 6:3.
Матчи третьего круга с участием российских теннисистов
Мужчины. 12.02: Аслан Карацев—Диего Шварцман (Аргентина, 8). 13.02: Андрей Рублев (8)—Фелисиано Лопес (Испания); Даниил Медведев (4)—Филип Крайинович (Сербия, 28); Карен Хачанов (19)—Маттео Берреттини (Италия, 9).
Женщины. 12.02: Вероника Кудерметова (32)—Симона Халеп (Румыния, 4); Анастасия Потапова—Серена Уильямс (США, 10). 13.02: Екатерина Александрова (29)—Эшли Барти (Австралия, 1).